I klippet herover kan du se alle målene fra den 33. runde af Superligaen.

For femte kamp i træk blev det ikke til sejr for FCN, da holdet fra Nordsjælland tabte 1-2 i Herning. Men hos udeholdet var følelsen alligevel, at det burde være blevet til mere.

»Jeg synes, vi spiller en helt lige kamp, hvor vi holder dem nede på to chancer i anden halvleg. Håbløst dårligt forsvarspil gør, at de får to mål i en kamp, hvor de ikke har mange afslutninger. Det er selvfølgelig mega irriterende,« sagde en tydeligt irriteret Kasper Hjulmand efter nederlaget.

»Vi har chancer nok, og et straffe der ikke bliver dømt. Så vi står med en fornemmelse af, at det endnu en gang var tæt på, hvilket er pisseirriterende.«

I første halvleg var FC Midtjylland udeholdet overlegne på alle parameter, og burde og være kommet foran med mere end et mål. Efter kampen var holdets stjerne Mathias Jensen også meget uforstående overfor, hvorfor Nordsjælland ikke var klar fra start.

»Jeg ved sgu ikke, hvorfor vi kommer lidt tamt ud. Hvis jeg vidste det, så havde vi nok også prøvet at ændre det. Men sådan er det nogle gange, men det burde det ikke være. Sådan har det desværre været lidt for tit her i Mesterskabsspillet. Det blev bedre i anden halvleg efter vi ændrede system.«

Med nederlag i Herning er FCN tre point efter FCK i kampen om tredjepladsen, men det betyder dog langt fra, at holdet fra Farum har kaster bronzehåndklædet i ringen med tre kampen igen af sæsonen.

»Bronzen røg ikke, men det efterlader os med det regnskab, at vi skal vinde resten,« forklarede Kasper Hjulmand kort – noget Mathias Jensen lige efter uddybede:

»Hvis vi vinder de tre næste ligger vi af point med FCK, såvidt jeg husker, så det kan vi sagtens nå. Nu har vi Horsens hjemme på fredag og det er en god mulighed for at slå tilbage. Vi havde et godt kram på dem sidst på hjemmebane, så vi skal ud med en masse energi og have tre point.«

