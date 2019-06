Er Danmark blevet et hold, der har glemt, hvordan man vinder fodboldkampe?

Den tanke kan man godt få, efter at Åge Hareides tropper smed sejren væk og fik 1-1 mod Irland i den vigtige EM-kvalkamp Parken i fredags, hvilket var holdets ottende (!) uafgjorte kamp på under et år.

»Vi har spillet alt for mange uafgjorte kampe. Det er ikke, det, vi går efter. Vi går efter at vinde. Det var også tilfældet mod Irland. Det bliver det også mod Georgien. Der skal vi have tre point,« siger Thomas Delaney om aftenens kamp mod Georgien.

Bag de mange uafgjorte kampe gemmer der sig historien om et landshold, som ikke har tabt, siden Ruder Konge var knægt – eller i hvert fald i 27 kampe i streg (fraregnet vikarlandsholdets nederlag til Slovakiet).

Men omvendt er det kun blevet til tre sejre i de sidste 11 kampe. Det er en tendens, Danmark gerne skal have rystet af sig, siger Thomas Delaney.

Men hvad siger det om et fodboldhold, at det spiller så mange uafgjorte kampe?

»Vi toppræsterer ikke, og vi underpræsterer heller ikke. Det må ikke blive en sovepude, at vi ikke har tabt i mange kampe, og at vi ved, at vi altid har et point i en kamp og kan gå ud fra det,« siger Delaney og skærer igennem med en hurtig og skarp analyse:

»Med et point i snit tvivler jeg på, at vi kommer med til EM. Vi skal have mere end det.«

Martin Braithwaite mener ikke, at den lidt spøjse stime med mange uafgjorte kampe påvirker holdet.

»Det er ikke noget, der sidder i baghovedet. Det handler om kynisme. Vi har egentlig scoret en del mål i de andre kampe, men vi har også lukket mål ind. Så det er lidt specielt, at vi har spillet uafgjort. Havde vi været kyniske mod Irland, så havde vi jo vundet med tre-fire mål,« siger han:

»Jeg føler, at vi skaber de chancer, der skal til, og så skal de bare sparkes ind. Mere kompliceret er det ikke. Det er så tydeligt.«

Mål vinder fodboldkampe – altså så længe, det er flere end modstanderen. Den konklusion deler Delaney.

»Det, vi skal arbejde med, er det, man ikke kan arbejde med,« siger midtbanespilleren og griner ad sin egen formulering, inden han uddyber:

»Jeg mener selvfølgelig målene. Men vi er blevet så gamle, os spillere, at det er noget, vi har lært, så nu skal vi bare gøre det. Det er en gammel sang i fodboldverdenen. Men det er heller ikke hele sandheden. Der er ting, vi kan arbejde med. Vi skal være lidt mere rolige med bolden. Det bliver for hektisk i første halvleg mod Irland.«

Thomas Delaney håber på en forløsende indsats mod Georgien med tre point til EM-regnskabet og en god oplevelse for de danske fans:

»Jeg savner en kamp som dem mod Polen og Irland (4-0 hjemme og 1-5 på udebane, red.). Det var fantastiske kampe. Men de kommer ikke af sig selv,« siger han.