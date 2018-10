Den danske landsholdsspiller Andreas 'AC' Christensen har fået en statistrolle i Chelsea under den nye manager, Maurizio Sarri.

Og det huer ikke den talentfulde dansker, der fik spilletid i 40 kampe i London-klubben i den seneste sæson. Derfor har hans far og agent, Sten Christensen, varslet, at de til januar vil kigge efter en ny klub til den danske forsvarsspiller.

Det blev Maurizio Sarri konfronteret med på pressemødet op til lørdagens storkamp mod Manchester United.

»Jeg synes, at David (Luiz red.) og Antonio (Rüdiger red.) har spillet godt sammen i den første del af sæsonen, så det er svært at skifte ud. I vores sidste seks kampe har Christensen spillet tre kampe. Hans far tror måske, at han ikke er vigtig for os, men det er han,« understregede Sarri.

Den italienske træner, der kom til Chelsea fra Napoli i sommer, mener, at 'AC' blot skal finde en portion tålmodighed frem.

»Han er meget ung, og han skal udvikle sig. Men jeg ser ham som en teknisk forsvarsspiller, så han passer godt til den måde, jeg vil spille på. Han kommer til at spille mere i fremtiden.«

Over for TV3 Sport udtalte Sten Christensen for nylig:

»Han er 22 år, og han har spillet tre sæsoner fast. Han har spillet 80 kampe i Bundesligaen og over 40 kampe for Chelsea. Så vi kan ikke bare sige, at nu gemmer vi Andreas væk i en hel sæson på bænken. Hvis han skal fortsætte sin udvikling, er vi nødt til at sige, at han skal spille. Selvfølgelig er vi nødt til at kigge på situationen.«