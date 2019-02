To mål.

Det er, hvad det er blevet til for landsholdsspiller Nicolai Jørgensen i Æresdivisionen i denne sæson.

Den danske Feyenoord-angriber har haft en svær sæson, hvor han har været plaget af skader og aldrig for alvor har fundet tilbage til målformen i 16/17-sæsonen, hvor det blev til 21 liga-scoringer.

I et interview med hollandske Algemeen Dagblad bliver Nicolai Jørgensen spurgt ind til, om Nicolai Jørgensen er tilfreds med situationen i Feyenoord. Og han erkender, at det ikke er optimalt.

Nicolai Jørgensen må skiftes ud i kampen mod PSV Eindhoven den 2. deceber 2018. Foto: OLAF KRAAK Vis mere Nicolai Jørgensen må skiftes ud i kampen mod PSV Eindhoven den 2. deceber 2018. Foto: OLAF KRAAK

»Det er fodbold, og det går op og ned for spillere. Jeg synes ikke, jeg fortjener af sidden på bænken. Da jeg spillede og var fit, viste jeg det. Jeg synes heller ikke, jeg var så dårlig efter vinterferien.«

»Men jeg kan ikke ændre det nu. Jeg må bevise over for træneren, der tager beslutningerne, at jeg skal spille igen,« siger han til det hollandske medie.

Feyenoord-træner Giovanni van Bronckhorst har tidligere udtalt, at hvis Jørgensen er skadesfri, er han angriber nummer et.

Alligevel er en større portion af spilletiden gået til den hjemvendte Robin van Persie, der også har kvitteret med væsentligt flere mål end danskeren.

Nicolai Jørgensen blev skiftet ind i kampen mod Ajax den 27. januar. Feyenoord vandt kampen 6-2. Foto: STANLEY GONTHA Vis mere Nicolai Jørgensen blev skiftet ind i kampen mod Ajax den 27. januar. Feyenoord vandt kampen 6-2. Foto: STANLEY GONTHA

Derfor spørger Algemeen Dagblad ind til, om han er vred.

Både over den manglende spilletid, men også over, at han ikke blev solgt, da der i januar 2018 lå et muligt Premier League-skifte forude, da Newcastle være interesseret.

»Selvfølgelig er man vred. Men nu må også bare acceptere det. Jeg må arbejde hårdt, og jeg vil ikke græde over det eller banke på trænerens dør hver dag. Jeg vil vise det på træningsbane. Jeg har træner godt de sidste uger. Forhåbentligt får jeg snart chancen,« siger Nicolai Jørgensen til det hollandske medie

28-årige Nicolai Jørgensen kom til Feyenoord fra FC København i 2016.