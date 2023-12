Gladsaxe Stadion er lukket for resten af året, så AB skal finde en anden hjemmebane mod FC Nordsjælland.

Det kolde vintervejr får nu konsekvenser for fodboldklubben AB, der til daglig optræder i den tredjebedste række, 2. division.

Gladsaxe Kommune har besluttet at lukke holdets hjemmebane, Gladsaxe Stadion, for resten af kalenderåret. Det betyder, at AB skal finde et nyt sted at spille sin "hjemmekamp" mod FC Nordsjælland i DBU Pokalen 9. december.

- Denne beslutning er truffet med henblik på spillernes sikkerhed og for at bevare banens kvalitet til genoptagelse af fodboldsæsonen i marts 2024.

- Den frosne bane giver nogle udfordringer, der kræver omfattende vedligeholdelse og banevarme, hvilket er afgørende for at sikre optimale spilleforhold. Derfor vil Gladsaxe Stadion forblive lukket indtil 2024, skriver AB på sin hjemmeside.

Hjemmekampen mod FC Nordsjælland er en returkamp i pokalturneringens kvartfinaler. Det første opgør spilles på Right to Dream Park i Farum 6. december.

Pokalkampene er AB's sidste opgaver i år. 2. division gik på vinterferie i sidste weekend med Gladsaxe-klubben på en aktuel sjetteplads.

