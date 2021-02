For at sikre afviklingen og kampens kvalitet mødes FC København og Sønderjyske under tag i mandagens kamp.

Mandagens superligakamp mellem FC København og Sønderjyske skal spilles under tag i Parken.

Det meddeler FCK på sin hjemmeside.

- Baggrunden for at overdække Parken er, at vi ønsker at sikre kampens afvikling, og at kampens kvalitet bliver den højest mulige trods udsigten til fortsat frostvejr i de kommende dage.

- Taget er på allerede nu, så den nye bane får de bedste forudsætninger for at være i optimal stand, både til kampen på mandag og til senere kampe.

Det er FC Københavns første hjemmekamp i forårssæsonen, efter at holdet har åbnet med udekampe mod AaB og Horsens, som begge er blevet vundet.

FCK's bane har hen over vinteren været brugt som corona-testcenter, og siden er der blevet lagt nyt græstæppe på.

Mandagens kamp i 15. spillerunde har kickoff klokken 19.

/ritzau/