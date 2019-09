Det var hårdt for Åge Hareide at se to landskampe hjemme fra sygesengen. I næste uge er han på træningsbanen.

Fodboldlandstræner Åge Hareide var ledsaget af en krykke, da han mandag udtog landsholdet til de kommende kampe mod Schweiz og Luxembourg.

Men når landsholdsspillerne møder ind i træningslejren i Helsingør i næste uge og skal på træningsbanen, smider Hareide krykken, som han har været tvunget til at anvende efter en knæoperation.

- Jeg har det fint nu. Det går bedre og bedre, og jeg har en krykke som ekstra støtte.

- Den skal jeg have lagt fra mig i næste uge, når vi skal på træningsbanen. Det bliver fantastisk at komme ud at træne igen, siger Åge Hareide.

En infektion drillede Hareide efter knæoperationen, og derfor gik han glip af landskampene i Gibraltar og Georgien i begyndelsen af september. Dem måtte han se hjemme fra sygesengen, og det var langt fra optimalt, siger nordmanden.

- Jeg var virkelig ked af kun at kunne tale med spillerne i telefonen, da vi spillede i Gibraltar og Georgien. Det er meget bedre at se dem i øjnene, når man skal opfordre dem til at give den gas.

- Spillere og stab har det godt sammen, og så er det ikke rart at ligge derhjemme og være hjælpeløs.

- Det var håbløst og skidt at se den derfra. Men man kan ikke gøre noget. Men det kan også være svært at være landstræner, når man står på sidelinjen, siger Åge Hareide.

Liggende kunne han se Danmark pligtsejre med 6-0 over Gibraltar for derefter at spille 0-0 i Georgien. På tv-signalet kunne han se et dansk hold, der manglede den sidste energi i Tbilisi.

- Det var en skuffelse, at vi ikke fik tre point mod Georgien. De spillede bedre og mindre naivt derhjemme, end de gjorde i Parken (5-1-sejr til Danmark, red.).

- Det var små detaljer, der gjorde, at vi fik et dårligere udtryk. Vi var lidt energiløse, og det må vi se alvorligt på, siger Åge Hareide.

/ritzau/