Brøndby havde styr på FC København, lige indtil det 55. minut, hvor værternes Henrik Heggheim fik fumlet en ellers ufarlig situation meget farlig – og så stod der pludselig 1-1.

Det blev startskuddet til et opgør, som bølgede frem og tilbage. Og i sidste ende var det FC København, der løb med alle tre point – 3-2.

Henrik Heggheim var sønderknust efter sin fejl, og han blev kort efter sin fejl skiftet ud.

Men Brøndby-cheftræner var efter kampen hurtigt klar med nogle trøstende ord.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Måtte du lægge en arm om skulderen på ham i omklædningsrummet?

»Der er behov for at lægge en arm om skulderen på alle spillerne. De er enormt skuffede,« lød det fra Jesper Sørensen.

»Vi ved, at fejl opstår i fodbold. Det vil de blive ved med. Så handler om for mig og de andre trænere at sikre, at der er et sikkerhedsnet bag de fejl.«

»Jeg er sikker på, at han (Henrik Heggheim, red.) er den, der er allermest ærgerlig over det. Vi er alle ærgerlige, og han skal nok få en arm over skulderen,« forsikrede træneren.