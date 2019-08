Da Stig Tøfting lørdag aften holdt stor 50-års fødselsdag, var det ikke kun den runde dag, der kunne fejres.

For midt under sin tale gik den tidligere fodboldspiller på knæ for sin kæreste, Heidi Østerlund.

»Jeg har i dag taget en lille snak med hendes far og med alle mine børn,« sagde Stig Tøfting i et klip, som sønnen Nick Tristan har delt på sin Instagram Story fra den store dag.

Herefter tog Tøfting en sort æske op fra sin lomme til stor jubel og klapsalver fra alle gæsterne, inden han stillede det store spørgsmål til Heidi Østerlund, som han har dannet par med siden 2015:

»Vil du gifte dig med mig skat?« spurgte han sin kæreste, der blev tydeligt overrasket men også gav et stort, klart og rungende 'ja' i mikrofonen.

Og så lød klapsalverne endnu engang fra de begejstrerede gæster, der inden da også havde kunnet høre Stig Tøfting rose sin kæreste meget i sin tale.

Blandt de mange gæster var DR-værten Tina Müller, og hun har også delt et billede fra det lykkelige øjeblik - det kan ses i bunden af artiklen.

Stig Tøfting, der til dagligt er fodboldkommentator-og ekspert hos TV3 Sport, fyldte 50 år den 14. august, og den 'rigtige' dag blev fejret i hjembyen Aarhus med fadøl og håndfrikadeller, skriver Randers Amtsavis.

Til lørdagens fest var der godt gang i den, viser glimt fra de sociale medier.

Blandt andet optrådte den danske rapper Jesper 'Jokeren' Dahl med adskillige af sine velkendte hits.

Da gæsterne indtog dansegulvet, var det den danske dj Kato, der stod bag pulten på scenen.

B.T. Sport har forsøgt at få en kommentar fra Stig Tøfting, men det har indtil videre ikke været muligt. B.T. Sport har også været i kontakt med Nick Tristan, der ikke ønsker at udtale sig.