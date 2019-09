Christian Eriksen fik ikke det store klubskifte, han ønskede sig, i sommerens løb.

Den danske stjerne ville prøve noget andet end Tottenham, men i mandags smækkede transfervinduet i, uden Eriksen var skiftet en af de helt store klubber på kontinentet.

Så hvad nu, Eriksen? Det er det helt store spørgsmål under 10 måneder, før hans kontrakt i Tottenham udløber.

Tidligere har Eriksen ikke haft et problem med at snakke om den lidt spegede situation, han er havnet i. Men det har ændret sig nu. Han var fåmælt i mandags få timer før transfervinduet lukker. Nu er han decideret stille.

Foto: JON NAZCA Vis mere Foto: JON NAZCA

»Vi kan stadig ikke snakke om det. Jeg fokuserer på landsholdet, og som sagt er jeg Tottenham-spiller,« siger Eriksen, B.T. spørger ind til hans tanker og planer.

Stjernespillerens situation efterlader tre scenarier. Enten kan Eriksen lade sig kontrakt løbe ud og forlade Tottenham ganske gratis næste sommer. Til den tid vil et utal af store klubber utvivlsomt savle over muligheden for at få en spiller med verdensklasse helt uden beregning.

Alternativt skal han sælges til vinter. Og så er der den sidste mulighed. Han kan krybe til korset og underskrive en ny kontrakt med Tottenham.

Adspurgt om han stadig forhandler med Tottenham om netop en ny aftale, svarer den dobbelte målscorer fra torsdagens EM-kvalifikationskamp i Gibraltar med stilhed.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Der er imidlertid ikke tvivl om, at sommeren ikke gik helt efter Eriksens hoved. Han havde sat næsen op efter en aftale med en klub i størrelsesordenen Real Madrid, FC Barcelona eller Juventus.

Det lykkedes ikke. Klubbere ville ikke, som Eriksen ville.

»Man ved aldrig, hvad der sker i fodbold. Jeg ville ønske, man selv kunne bestemme, ligesom i Football Manager. Men det kan man ikke. Det er ikke et computerspil. Sådan er det bare,« sagde Eriksen i mandags.

Tottenham har gennem mange måneder forsøgt at binde Christian Eriksen til en ny aftale, men lige nu er det danskeren, der har de bedste kort på hånden.