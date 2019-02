Efter 50 dage er Nicklas Bendtner nu fri af den fodlænke, han bar om sit venstre ben.

Dermed kan angriberen nu vende retur til Rosenborg efter at have været i Danmark den sidste halvanden måned som følge af straffen for vold mod en taxichauffør.

Dog kommer Nicklas Bendtner først på træningsbanen med sine holdkammerater mandag klokken 10.15, fortæller Ole Sagbakken, der er journalist på Adresseavisen til B.T.

Det skyldes flere ting. Rosenborg har allerede trænet fredag, som er dagen, hvor Nicklas Bendtner først kunne flyve tilbage til Norge efter at have fået fodlænken af torsdag.

Nicklas Bendtner på et pressemøde i Norgen den 11. september sidste år. Foto: TERJE PEDERSEN

Derudover har den norske klub ikke træning i den kommende weekend. Dog har fodboldklubbens sportschef, Stig Inge Bjørnebye tidligere fortalt til B.T., at det er fredag den 22. februar, man i klubben forventer, at Nicklas Bendtner vender retur til Trondheim.

»Det bliver godt at få lagt sagen bag os, så vi kan se fremad igen. Det er det, vi mest af alt ønsker. Men det er indiskutabelt, at Bendtners efterår var turbulent,« sagde Stig Inge Bjørnebye også i den forbindelse.

Nicklas Bendtner blev godkendt til at afsone med fodlænke, og det skulle gøres i København. Han har ikke måttet rejse ud af landet - heller ikke for at træne i Rosenborg - og dermed har han måttet passe sin træning i Danmark, hvilket han har gjort på behandlingscentret ProTreatment Dragør. Torsdag var så dag 50, den sidste dag i afsoningen, og fredag kan og må Nicklas Bendtner atter skifte den danske hovedstand ud med Trondheim.

Præcist hvornår han rejser fredag, vides ikke. Fredag eftermiddag har Nicklas Bendtner delt et opslag på sin Instagram-story, hvor han træner ude i Dragør. Formen er her blevet holdt ved lige, men Nicklas Bendtner er dog ikke gået glip af nogle kampe for Rosenborg. Sæsonen for ham og resten af holdkammeraterne starter nemlig først i slutningen af marts.