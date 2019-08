De har ikke givet op i Tottenham, når det kommer til at holde på Christian Eriksen.

Tværtimod.

Den danske landsholdsstjerne befinder sig for tiden i noget af et transfer-limbo med en kontrakt, der udløber i sommeren 2020 og endnu ingen afklaring på fremtiden.

Og Eriksens engelske klub, Tottenham, vil gå langt for at beholde danskeren. Meget langt.

Mere end dobbelt op. Det ville Christian Eriksen kunne se frem til på sin lønseddel, hvis han forlænger sin kontrakt med Tottenham. Det skriver The Times.

Ifølge The Times vil Tottenham nemlig gå så langt som til mere end at fordoble Christian Eriksens løn i håbet om at forlænge hans kontrakt.

Christian Eriksen menes at tjene i omegnen af 80-90.000 pund om ugen på nuværende tidspunkt. Altså mere end 680.0000 danske kroner.

Transfervinduet i England denne sommer åbnede og lukkede, uden at Eriksen var blevet solgt, og selvom vinduet fortsat er åbent i flere af de store europæiske ligaer, så begynder det at snerpe til.

Sagaen om Christians Eriksens fremtid har udviklet sig til en af de længere af slagsen, og flere klubber i Europa har bejlet til ham.

Eriksen har været rygtet til flere storklubber i Europa, blandt andet Real Madrid og Manchester United, men intet er altå endeligt på plads endnu.

Tilbage i juni måned erklærede Christian Eriksen selv, at han var klar til at prøve noget nyt.

Da Tottenham lørdag tog hul på deres Premier League-sæson, var det uden Christian Eriksen fra start. Men den danske stjerne blev skiftet ind i anden halvleg og var med til at levere en 3-1-sejr til London-klubben mod Aston Villa.

2. september lukker transfervinduet for alle ligaerne, og dermed har Christian Eriksen, Tottenham og alle danskerens bejlere stadig tid at løbe på.