Den unge Chelsea-spiller Andreas Christensen har endnu ikke besluttet sig for, om han vil søge væk fra klubben i håbet om at få fast spilletid.

Den danske Chelsea-forsvarer Andreas Christensen fik sidste sæson sit helt store gennembrud på den internationale scene, da han både spillede fast i Premier League og i Champions League under den tidligere manager Antonio Conte.

I den nye sæson under Maurizio Sarri er det dog langt fra blevet til den samme mængde spilletid for den unge dansker, som i et interview med Sky Sports bliver spurgt, om han har planer om at finde en ny klub.

»Det er et svært spørgsmål. Nej, det tror jeg ikke,« svarer Christensen til Sky Sports.

Foto: JOHN SIBLEY

»Tingene er ændret markant i forhold til sidste sæson. Jeg spillede mange kampe, men det har jeg ikke gjort i denne sæson. Det er altid svært for en spiller, men vi må se, hvad der sker.«

»Det er lige meget hvilken spiller du spørger, for der er jo ikke nogen, som synes, det er sjovt ikke at spille kampe. Alle vil spille.«

»Jeg kan ikke gøre andet end at tage tilbage, træne og gøre mit bedste. Hver gang jeg får muligheden skal jeg gøre det godt og vise, at træneren kan stole på mig.«

»Du har ikke lyst til bare at sidde og vente. Du vil spille hver gang, og det er derfor, at vi er fodboldspillere.«

Andreas Christensen kom til Chelsea fra Brøndby IF tilbage i 2012.

