Jan Michaelsen og Fremad Amager var ikke det rigtige match, erkender begge parter og stopper samarbejdet.

Ansættelsen som cheftræner i Fremad Amager blev en kort fornøjelse for Jan Michaelsen.

Den tidligere landsholdsspiller stopper med øjeblikkelig virkning i 1. divisionsklubben efter blot fire måneder og 15 ligakampe.

- Det har været en stor og lærerig oplevelse at være en del af dette spændende projekt, men det har gennem et stykke tid stået klart for mig, at det ikke var det rigtige match, siger Jan Michaelsen til klubbens hjemmeside.

Efter en sløj start på sæsonen er Fremad Amager ellers ubesejret i de seneste fem kampe og vandt senest 2-1 på udebane over FC Fredericia.

Klubbens administrerende direktør, Michael Jahn, kalder situationen ærgerlig.

- Jan er jo kommet til Fremad Amager i en tid, hvor en masse ting har skullet finde sin plads, og han har haft en svær og vigtig rolle med at opnå så gode resultater som muligt, mens vi har bygget på organisationen.

- Det har vist sig, at Jan og Fremad Amager ikke er den rigtige løsning på den lange bane. Det er selvfølgelig en ærgerlig situation, lyder det fra direktøren.

Han regner med, at Fremad Amager "snarest" kan offentliggøre navnet på Michaelsens afløser.

/ritzau/