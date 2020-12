På en straffesparksscoring i overtiden fik Fremad Amager 1-1 mod Viborg i 1. division.

På en straffesparksscoring i overtiden tog Fremad Amager lørdag point fra Viborgs førerhold i 1. division.

Lukas Engel sørgede for, at opgøret endte 1-1, da han sendte bolden i mål med et fladt og ikke særlig hårdt skud ude ved stolpen.

Det var Samson Iyede, der forinden havde tilkæmpet sig et straffepark, da angriberen blev nedlagt i feltet.

Alt tydede ellers på, at Viborgs Sebastian Grønning skulle ende som matchvinder. Holdets topscorer var startet på bænken, men syv minutter før tid fik han headet Viborg på 1-0 efter et hjørnespark.

Inden da havde de to hold haft flere muligheder, men manglet den sidste snert af skarphed.

Gæsterne havde den største mulighed før pausen, da Younes Bakiz trykkede bolden op på underkanten af overliggeren.

Efter pausen fik Fremad Amager flere gange sat Viborg under pres, så pointdelingen kan begge hold formentlig leve med.

Viborg topper 1. division med 34 point efter 14 spillerunder, mens Fremad Amager har 20 point.

/ritzau/