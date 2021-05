Hurtigere end Kylian Mbappe – en af de bedste fodboldspillere i verden og den fremmeste inden for den disciplin.

I den danske 1. divisionsklub Fremad Amager render et stort talent i kun 19-årige Olakunle Olusegun rundt og imponerer med en fart, der er ganske usædvanlig.



Da klubben i april mødte Hobro hjemme, blev Olakunle Olusegun målt til at løbe en fart på vanvittige 36,4 kilometer i timen (se det i videoen øverst i artiklen), hvilket er hurtigere end den franske verdensstjerne Kylian Mbappe, der sidste år løb 36 kilometer i timen i Ligue 1 som den vel nok hurtigste spiller i verden.



»Lige siden jeg blev udtaget til Nigerias U17-landshold til VM, har der været meget fokus på min fart. Jeg er blevet trænet i at bruge den så godt som muligt, og det bliver kun bedre med tiden. Der har været flere sammenligninger med min fart og farten på nogle topspillere,« siger Olakunle Olusegun og tilføjer om det at blive sammenlignet med en af Mbappes spidskompetencer:

Jeg føler ikke, det er for tidligt at tage næste det skridt i min karriere. I fremtiden ser jeg mig selv på en større scene. Olakunle Olusegun

»Det er fedt at kunne måle sig med nogle af de bedste spillere i verden på farten, og det er noget, jeg ved, klubberne kigger efter. Der bliver trænet en del på, hvordan jeg skal bruge min hastighed som angriber, hvor jeg tidligere har brugt farten som wingspiller. I forårssæsonen har jeg udnyttet det fra min nuværende position som angriber. Senest med målet mod Vendsyssel,« lyder det fra Olakunle Olusegun.



Nigerianeren blev i slutningen af 2019 år hentet fra Afrika til russiske FDC Vista, der deler ejer med Fremad Amager i form af den stenrige Zingarevich-familie, som i 2020 var i dialog med Brøndby om en investering i klubben.

Forrige sommer blev han sendt til Danmark og etablerede sig hurtigt på Fremad Amagers hold, hvor han spillet alle kampe på nær en enkelt og scoret syv mål samt lavet fire assister. I pokalturneringen lavede han fem mål i seks kampe.

Ifølge offensivspilleren selv kan han allerede være på vej videre til noget større end 1. division.

»Jeg har fået besked omkring interesse fra klubber i både Danmark og klubber i udlandet. Det gør mig stolt med interessen, fordi jeg arbejder hver dag på at forbedre mine evner. I min første sæson har jeg udviklet mig både mentalt og fysisk,« forklarer Olakunle Olusegun, der trods den unge alder og korte tid i Europa ikke nødvendigvis føler behov for yderligere tid, inden han skal sælges.

Han understreger dog, at det ikke er et must.

»Jeg føler ikke, det er for tidligt at tage næste det skridt i min karriere. I fremtiden ser jeg mig selv på en større scene, hvor jeg kan udvikle mig yderligere, men jeg har ikke travlt. Det hjælper ikke på min udvikling at tage en hurtig beslutning. Det har jeg talt med min familie og mine rådgivere om,« siger han og fortsætter:

»Hvis det rigtige tilbud kommer til både klubben og jeg selv, så tager jeg det derfra. Lige nu er vi færdige med sæsonen, og jeg skal slappe lidt af i min ferie. Så ser vi, hvad der skal ske, når jeg er tilbage fra ferie.«

Olakunle Olusegun har ifølge B.T.s oplysninger kontrakt med Fremad Amager i fire år endnu, selvom det andre steder er oplyst, at han kun har to år.