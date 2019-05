Fremad Amager vandt 2-1 ude over Hvidovre og rykker op på tredjepladsen i 1. division.

Kampen om at rykke op i Superligaen er meget tæt, og det gør fodboldkampene i 1. division spændende at følge.

Søndag fik rækken et nyt og overraskende hold på tredjepladsen i form af Fremad Amager.

Det er en placering, der giver playoffkampe om at rykke op i landets bedste fodboldrække. Det får nummer to og tre, mens etteren rykker direkte op.

Fremad Amager vandt søndag med 2-1 ude over Hvidovre på to mål af angriberen Samson Ideye. Kim Aabech reducerede for Hvidovre i slutfasen, men det endte med ikke at få betydning.

Samtidig spillede Næstved 1-1 ude mod Helsingør. Resultaterne betyder, at Fremad Amager overhaler Næstved på tredjepladsen.

Fremad Amager har 50 point på tredjepladsen efter 31 kampe. Næstved har 49 point på fjerdepladsen.

Silkeborg topper tabellen og står til at få den direkte oprykningsplads med 54 point efter 30 kampe.

Viborg FF har 53 point efter 30 kampe på andenpladsen.

Tirsdag i den kommende uge tager Silkeborg imod netop Viborg.

/ritzau/