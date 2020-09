Fremad Amager-profilen Reda Rabei er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det skriver 1.-divisionsklubben på sin hjemmeside.

Rabei tog i sidste uge tilbage til sit hjemland, Frankrig, for at blive gift.

Inden afrejse var offensivspilleren blevet testet negativ for coronavirus, men da franskmanden kom hjem søndag og blev testet, var prøven altså positiv.

Reda Rabei er blevet sat i isolation. Han har det ifølge Fremad Amager godt og er uden symptomer.

Den 26-årige franskmand kom til Fremad Amager i sommeren 2019 fra franske Amiens. Han har spillet 30 kampe for den danske klub, hvori det er blevet til ni mål og syv assister.

Fremad Amager ligger nummer tre i landets næstbedste fodboldrække med seks point efter tre kampe. Klubbens to sejre har lydt på henholdsvis 6-0 over Vendsyssel og 4-0 over Hvidovre.

