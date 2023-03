Lyt til artiklen

Russiske hold og sportsatleter er boykottet overalt i Vesten.

Men alligevel har to danske fodboldklubber valgt at spille træningskampe mod russiske mandskaber på træningslejre under varmere himmelstrøg i Tyrkiet.

Først kunne B.T. fortælle historien om divisionsholdet Ishøjs russiske dueller, og nu erkender Fremad Amager, at klubben viste elendig dømmekraft ved, at klubbens akademihold spillede kampe mod russiske klubber som Krasnodar og Spartak Moskva i februar.

»Det er en kæmpe fejl, og vi er møg kede af det. Vi burde have stoppet det, men vi gjorde det ikke. Så vi lægger os fladt ned og siger: 'Det er bare ikke godt nok'.«

»Vi har ikke været dygtige og grundige nok. Vi tænkte os ikke om, og derfor blev de kampe gennemført. Det skulle de aldrig have været, og det beklager vi selvfølgelig ad helvedes til,« siger direktør i Fremad Amager Elite, Jacob 'Gaxe' Gregersen, til B.T.

Han var ikke selv med på træningslejren i Antalya, hvor klubbens U17- og U19-hold altså dystede mod russiske ditto.

Og den store fejl skyldes ifølge 'Gaxe' ændringer i programmet, som klubben ikke fik reageret på.

»Der er nogle matchmakere på sådanne træningslejre, hvor de sætter kampene op. Nogle gange bliver der flyttet rundt på tingene, og så har vi ikke været opmærksomme nok på det. Det beklager jeg dybt, for det er simpelthen ikke godt nok.«

Hvorfor aflyste I ikke, da I fik ændringen at vide?

»Det er virkelig dårlig dømmekraft af os ikke at få det stoppet inden, da vi får meldingen. Der skulle vi have sagt: Dem spiller vi selvfølgelig ikke mod.«

»Jeg kan kun beklage det,« lyder det fra sportsdirektøren, der forsikrer, at 'det aldrig kommer til at ske igen'.

Årsagen til Vestens boykot af russiske atleter skyldes Ruslands invasion af Ukraine - det har blandt andet betydet, at russiske fodboldklubber er udelukket fra turneringer som Champions League og Europa League, ligesom Ruslands landshold blev trukket ud af både VM- og EM-kvalifikationen.