1. divisionsklubben Fremad Amager må klare sig uden sin administrerende direktør Allan Ravn i spidsen i den kommende tid.

Torsdag bekræfter klubben på sin hjemmeside, at Allan Ravn tager tre måneders orlov fra sit job. Det skyldes, at han skal samle kræfter efter en kaotisk tid, hvor Allan Ravn har kæmpet for at holde Fremad Amager fri af konkurs.

Fremad Amager blev for nylig reddet fra en konkurs, da det amagerkanske elselskab Velkommen A/S har overtaget klubben fra de nu tidligere amerikanske ejere, der blandt andet havde svindeldomme på cv’et.

For nylig kunne B.T. så bringe historien om, at også Velkommen A/S har et noget blakket ry.

Blandt andet har elselskabet Ewii politianmeldt Velkommen A/S for bedrageri, mens Forbrugerombudsmanden har anmeldt Fremad Amager-ejerne to gange tidligere og forventer at sende en tredje anmeldelse afsted på grund af klager fra forbrugere.

Om sit orlov fortæller Allan Ravn til Fremad Amagers hjemmeside, at han nu har brug for en hvileperiode efter lang tids arbejde med at holde klubben fri af konkurs.

»Den seneste periode har påvirket på flere fronter, og derfor skal der ro på og fornyet energi til. For mit vedkommende har jeg brug for et pusterum til at finde ro i krop og sjæl.«

»Det der er væsentligt, er at der kommer ny energi ind i Fremad Amager Elite, så klubben og holdet kan fokusere fuldt ud på de resterende 9 kampe og de fremtidige spændende kommercielle tiltag fra den nye ejerkreds,« udtaler Allan Ravn til klubbens hjemmeside.

Klubbens sportschef Jacob Gaxe Gregersen varetager alle opgaver i den sportslige afdeling, mens salgsdirektør i Velkommen A/S Lars Hougaard Hein træder ind i forhold til det kommercielle.