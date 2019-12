Arsenal med den nye manager, Fredrik Ljungberg, i spidsen tabte torsdag 1-2 til Brighton i Premier League.

Arsenals midlertidige manager, Fredrik Ljungberg, der overtog efter den fyrede Unai Emery, mener, at spillerne var bange og uden selvtillid i nederlaget til Brighton torsdag.

- Selvfølgelig er det skuffende, men vi må blive ved. Spillernes selvtillid er lav, det er tydeligt, siger Fredrik Ljungberg til nyhedsbureauet Reuters.

- De var meget bange for at få bolden og for at bevæge sig. De stod bare stille, siger han til det britiske medie Mirror.

Torsdagens nederlag på 1-2 var Fredrik Ljungbergs anden kamp i træk på bænken som manager.

Første kampe var ude mod Norwich, der endte 2-2.

Med nederlaget nåede Arsenal op på syv kampe i træk uden en eneste sejr i ligaen, hvilket er helt uhørt i London-klubben.

- Vi står i en svær situation, vi indledte kampen uden energi.

- Det er mit job at få spillerne til at være aggressive og spille energisk, siger han til Reuters.

/ritzau/