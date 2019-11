FC Fredericia kæmpede sig til en 3-2-sejr ude mod Hvidovre, og Fredericia topper dermed 1. division.

FC Fredericia kunne nyde turen hjem fra Hvidovre fredag aften, da jyderne hentede en smal sejr på 3-2 i udekampen i 1. division.

Den betød, at Fredericia spillede sig på førstepladsen i den næstbedste række, men både Viborg FF og Vejle har dog spillet færre kampe.

Fredericia topper med 35 point for 18 kampe, og Viborg og Vejle følger efter med henholdsvis 33 og 32 point for 16 kampe.

For Fredericia var det efterårssæsonens sidste kamp, og Fredericia skal først i kamp igen til marts.

Dennis Høgh bragte gæsterne foran allerede i det syvende minut, men hjemmeholdet fik udlignet tre minutter efter pausen.

Steven Enna og Mathias Gertsen sørgede med en scoring hver for 3-1-føring i anden halvleg, men rutinerende Kim Aabech skabte spænding med sin reducering til 2-3 for Hvidovre med et kvarter igen.

HB Køge måtte på hjemmebane se sig slået af gæsterne fra Nykøbing FC, der vandt opgøret 2-0. Begge hold har 21 point på henholdsvis syvende- og ottendepladsen, mens Hvidovre følger efter med 20 point i den tætte række.

/ritzau/