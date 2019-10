Vejle og Fredericia ligger side om side i toppen af den næstbedste række efter Fredericias sejr på Falster.

I 2014 stod cheftræner Jonas Dal bag en sensation i dansk fodbold, da han førte upåagtede Hobro op i Superligaen for første gang.

Og måske er han ved at gentage kunststykket med en anden klub, der aldrig har været en del af dansk fodbolds topstrid.

FC Fredericia mener det tilsyneladende alvorligt i den næstbedste række, hvor østjyderne søndag vandt for tredje gang på stribe.

På udebane i Nykøbing Falster vandt Fredericia stensikkert med 5-0 over Nykøbing FC i en kamp, hvor gæsterne allerede tidligt var på klar sejrskurs.

Midtbanespilleren Mathias Gertsen scorede to gange i de første 19 minutter og skød endnu flere huller i hjemmeholdets vakkelvorne selvtillid.

Nykøbing FC kom ind til kampen uden sejr i de seneste seks kampe, og holdet var ikke i nærheden af at bryde den nedslående stime.

Den sidste tvivl blev ryddet af vejen fire minutter inde i anden halvleg, hvor Steven Enna bragte Fredericia tre mål foran.

Dermed var afklapsningen af Nykøbing dog langtfra overstået. Senere i anden halvleg sørgede først Anders Holvad og siden Steven Enna for yderligere to scoringer til de flyvende østjyder.

Sejren var dog alligevel to mål for lille til, at Fredericia kunne skubbe Vejle væk fra førstepladsen.

De to naboklubber ligger side om side i toppen af tabellen med 27 point hver, men Vejles målscore er to mål bedre end Fredericias.

Vejlenserne vandt lørdag med 3-0 over Kolding.

