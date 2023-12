Fredericia var foran 3-0 undervejs, men endte med en 3-2-sejr mod Lyngby i den første pokalkvartfinale.

I første halvleg så det ud til, at 1. divisionsklubben FC Fredericia ville skabe et drømmeudgangspunkt i den første pokalkvartfinale af to, men Superliga-gæsterne fra Lyngby sled sig tilbage og holdt liv i semifinaledrømmen.

Fredericia startede effektivt og kom foran med hele 3-0 i første halvleg, men med en stærk fight arbejdede Lyngby sig tilbage i kampen, der endte med en 3-2-sejr til det jyske hjemmehold.

Returkampen spilles søndag på Lyngby Stadion.

Fredericia var ekstremt effektiv i første halvleg, hvor nærmest alt, der mindede om en chance til hjemmeholdet, blev omsat til mål.

Efter små 20 minutter kom den første scoring til holdet fra den næstbedste række, da Tobias Bach sendte Fredericia i front.

Den føring øgede Sofus Berger fem minutter senere efter en kort frisparkskombination fra Fredericia, hvor Lyngby snorksov.

Ondt blev også værre for Lyngby inden pausen, da Gustav Marcussen, der har fået sin fodboldopdragelse i netop Lyngby, gjorde det til 3-0 til Fredericia på en returbold.

I tillægstiden af første halvleg fik Saevar Magnusson dog skudt lidt moral ind i Lyngby, da han reducerede til 1-3.

Fra anden halvlegs start stod der Lyngby på det meste, men uden gæsterne for alvor skabte de store chancer.

Med 20 minutter tilbage lykkedes det dog Lyngby at reducere på ny, da angriberen Frederik Gytkjær udnyttede et dumt Fredericia-boldtab foran eget felt.

Superligaklubben fortsatte efterfølgende presset, men det var hjemmeholdet, der mod slutningen var tættere på en scoring.

Med små ti minutter tilbage tilfaldt en stor chance Fredericias Tobias Bach, men angriberen missede muligheden for at give Fredericia et endnu bedre udgangspunkt inden returkampen søndag.

/ritzau/