Aaron Ramsey har skrevet under på en forhåndskontrakt med Juventus og slutter sig til de forsvarende Serie A-mestre til sommer. Den 28-årige waliser vil gennemgå et lægetjek i klubben denne weekend. (Sky Sports)

Ramsey får en kontrakt på fire år til en værdi af 2,5 millioner kroner om ugen og er dermed blandt de bedst betalte britiske fodboldspillere i verden. (Times)

Chelsea står klar med en ny kontrakt til stortalentet Callum Hudson-Odoi, som angiveligt lyder på 425.000 kroner om ugen. Buddet har til formålet at holde Bayern München fra at byde yderligere på den 18-årige englænder. (Mail)

West Ham United har fået to bud på den polske Genoa-angriber Krzysztof Piatek afvist. Genoa skulle angiveligt afvente et bud fra AC Milan. (Mail)

Borussia Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc har advaret klubben om, at de muligvis vil blive tvunget til at sælge den 18-årige engelske kantspiller Jadon Sancho til sommer. (Mirror)

Chelsea vil forsøge at sikre sig den argentinske angriber Gonzalo Higuain i tide til, at han kan få sin debut mod Arsenal allerede i morgen. (London Evening Standard)

Manchester United vil tilbyde Marcus Rashford at få fordoblet sin løn i håbet om at holde på den 21-årige angriber denne sommer. (Mirror)

Tottenham viser endnu engang interesse i den brasilianske FC Barcelona-kantspiller Malcom. (Independent)

Arsenal-træner Unai Emery afslører, at han har haft samtaler med FC Barcelonas Denis Suárez men indrømmer, at det vil blive svært at få en handel igennem i denne måned. (Mirror)

Everton-træner Marco Silva understreger, at der vil være flere afgange end ankomster på Goodison Park i dette transfervindue, hvilket skyldes klubbens finansielle situation. (Mail)

Inter Milan vil tilbyde den 23-årige slovakiske forsvarsspiller Milan Skriniar en ny kontrakt. Skriniar har været rygtet til både Manchester United og Manchester City.

