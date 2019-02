Weekenden nærmer sig, men derfor skal du selvfølgelig ikke snydes for de bedste fodboldrygter på denne fredag. Her er dagens overblik.

Juventus har tilbudt 360 millioner kroner og Paulo Dybala for Mohamed Salah. (Mail)

Chelsea er overbeviste om, at de ikke behøver at betale hele den aftale pris på 250 millioner kroner, hvis de vil hente Gonzalo Higuain permanent. (ESPN)

Manchester United, Everton og Wolverhampton er interesserede i at hente Porto-spilleren Yacine Brahimi, der er kontraktløs til sommer. (Correio de Manha)

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Newcastles Jamaal Lascelles var et mål for Manchester United, inden Jose Mourinho blev fyret i december. (ESPN)

Chelsea er klar til at bruge 340 millioner kroner på den serbiske kantspiller Luka Jovic, der lige nu er på lån i Frankfurt fra Benfica. (Bild)

Manchester United går efter at få David de Gea og Marcus Rashford til at underskreve nye kontrakter inden sæsonen er ovre. (Goal)

Laurent Blanc har hyret et stort agentur til at hjælpe ham med at få et job i Premier League. (Mirror)

Manchester Citys Ilkay Güdogan vil højst sandsynligt lade sin kontrakt løbe ud for så at forlænge igen med klubben. (Independent)

Salget af Marouane Fellaini har været med til at udvide markedet for Manchester United i det asiatiske land. (Manchester Evening News)

Listen er hentet hos BBC.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com