Liverpool vil have Timo Werner og Chelsea er interesserede i at hente Gonzalo Higuain. Og ingen vil have noget at gøre med José Mourinho. Det er tid til fredagens fodboldrygter!

Manchester United-formand Ed Woodward skulle efter sigende have været bange for massiv spillerflugt, hvis ikke manager José Mourinho var blevet fyret. (Mirror)

Og portugiseren ser heller ikke ud til at skulle til Real Madrid. Den spanske storklub tænker ikke på at genansætte deres tidligere træner. (Marca)

Liverpool melder sig ind i kampen om RB Leipzigs angrebsstjerne Timo Werner. Bayern München er også meget interesserede i den tyske landsholdsspiller. (Abendzeitung, via Metro)

Chelsea har genoplivet deres interesse i Gonzalo Higuain. Den argentinske angriber spiller til daglig i AC Milan. (Mail)

Manchester City vil gerne have stortalentet Frenkie de Jong. Men det vil Barcelona og PSG også, og de tre topklubber ser nu ud til at skulle overbevise Ajax i en budkrig. (Mirror)

Arsenal er klar til at sælge superstjernen Mesut Özil. Tyskeren har kontrakt indtil 2021, men har svært ved at spille sig i Unai Emerys startopstilling. (Mirror)

Roma er klar til at lægge op mod 225 millioner kroner for Crystal Palaces Patrick van Aanholt i januars transfervindue. (Sun)

Erfarne Samir Nasri er stadig uden klub, men West Ham vil i næste uge afgøre om de vil tilbyde franskmanden en kontrakt for resten af sæsonen. (London Evening Standard)

Brasilianske Fred er klar til at kæmpe for tilværelsen i Manchester United. Den tidligere manager José Mourinho havde ikke tiltro til midtbanespilleren, men han håber på en ny chance nu. (Telegraph)

Evertons sportsdirektør Marcel Brands afviser, at klubben skulle være klar til at betale 250 millioner kroner for PSV-mexicaneren Hirving 'Chucky' Lozano. (Voetbal International)

Listen er hentet hos BBC.

