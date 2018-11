David de Gea ved endnu ikke, om han vil blive i Manchester United, mens Milan bejler alvorligt til Chelseas Cesc Fábregas.

Læs om dette og meget mere i dagens vildeste rygter:

David de Gea er tæt på at underskrive en ny kontrakt med Manchester United. Det afhænger dog af, om José Mourinho er i spidsen for klubben i næste sæson. (Mirror)

Dopingdømte Samir Nasri kan måske fejre nytåret med en god fornemmelse i maven. West Ham er tæt på at hente manden på en kontrakt, der gælder et halvt år fra 1. januar. (Mirror)

Foto: LINDSEY PARNABY Vis mere Foto: LINDSEY PARNABY

Manchester Citys offensive stortalent Brahim Diaz er på vej til hjemlandet Spanien. Der skulle ligge en kontrakt klar hos selveste Real Madrid. (Goal)

Mon Milans fans bliver glade for denne nyhed? Ifølge den tidligere sportsdirektør Massimiliano Mirabelli prøvede man at købe Cristiano Ronaldo, men de tidligere ejere sagde nej tak. (Sportitalia via Mail)

Efter et langt tilløb er Milan nu endelig i forhandlinger med Chelseas Cesc Fábregas. (Calciomercato)

North London-rivalerne Arsenal og Tottenham kæmper i denne weekend på banen. Udenfor er de også i kamp om Hoffenheims Nadiem Amiri. Manden har dog ikke spillet et sekund i denne sæson på grund af en skade. (Bild)

Listen er hentet hos BBC.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com