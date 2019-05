Real Madrid er overbeviste om, at de kommer til at hente Eden Hazard denne sommer. Læs om dette og meget mere i fredagens fodboldrygter.

Den spanke storklub Real Madrid er overbeviste om, at de kommer til at hente Chelseas belgiske kantspiller Eden Hazard, så snart den indeværende sæson er ovre. (Marca)

Manchester United er villige til at fortsætte med at betale halvdelen af Alexis Sánchez' løn, såfremt Ole Gunnar Solskjær ønsker, at chileneren skal forlade klubben denne sommer. (Mail)

De røde djævle håber derimod at kunne holde på Juan Mata, som de har givet et endegyldigt kontrakttilbud, som binder ham til klubben frem til sommeren 2020 med muligheden for at tilføje endnu et år. (Manchester Evening News)

Fulhams 18-årige kantspiller Ryan Sessegnon har angiveligt besluttet sig for at skifte til Tottenham denne sommer. (Mail)

Den ombejlede Crystal Palace-back Aaron Wan-bissaka insisterer på, at han ønsker at blive i London-klubben til næste sæson. Dette til trods for, at blandt andre Manchester United har udvist stor interesse for ham. (London Evening Standard)

Den brasilianske Manchester City-forsvarer Danilo skulle have accepteret en kontrakt på fire til fem år med den italienske storklub Inter Milan. Den 27-årige back kommer til at tjene 26 millioner kroner om året. (Gazetta dello Sport, via Manchester Evening News)

Den 19-årige Ajax-kaptajn Matthijs de Ligt holder stadig muligheden for andre klubber åben til trods for at have udvist stor interesse i et skifte til FC Barcelona. (Mirror)

Atletico Madrid har taget kontakt til Manchester Citys argentinske forsvarer Nicolas Otamendi i håbet om at lokke ham til den spanske hovedstad denne sommer. (AS)

Manchester United er gået ind i kampen om den 21-årige Benfica-back Ruben Días. Juventus er også interesseret i at hente den unge portugiser. (Record, via Manchester Evening News)

Arsenal har tilføjet Getafe-forsvarspiller Djene til deres indkøbsliste denne sommer. Togoleseren har i en alder af 27 år fået sit helt store gennembrud i denne sæson. (Marca, via Mirror)

West Ham har planer om at skille sig af med hele ni spillere denne sommer. Blandt disse skulle være store navne som Andy Carroll, Javier Hernandez, Lucas Perez og Samir Nasri. (Express)

Qatar vil genoverveje samarbejdet med Paris Saint-Germain, eftersom klubben endnu ikke har formået at skabe nogen former for fremgang i målet om at vinde Champions League. (Le Parisien, via AS)

Chelsea-ejer Roman Abramovich har derimod ingen intentioner om at sælge London-klubben til trods for, at Storbritanniens rigeste mand Sir Jim Ratcliff skulle være interesseret i at overtage klubben. (ESPN)

En række Liverpool-fans har startet en online kampagne i håbet om at få FC Barcelona-stjernen Lionel Messi sat i karantæne til Champions League-returopgøret på tirsdag, da dem mener, at han med fuldt overlæg slog Fabinho i hovedet. (Mirror)

Den tidligere Manchester United-træner José Mourinho har skudt med skarpt efter klublegenderne Gary Neville og Paul Scholes, hvor han blandt andet nævnes deres fejlslagne forsøg som trænere. (Mail)

