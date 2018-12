Hvad kommer der til at ske med Aaron Ramsey, og hvad går den seneste snak på om managersædet i Manchester United? Få et overblik over rygterne her.

Paris Saint-Germain har haft forhandlinger med Aaron Ramsey om et januar-skifte. (L'Equipe)

Det franske hold er klar til at byde 70 millioner kroner for waliseren i håb om, at buddet vil skræmme Bayern München og Juventus væk. (Mirror)

PSG holder også øje med Idrissa Gueye i Everton. (L'Equipe)

Manchester United overvejer at hente Massimiliano Allegri som deres permanente manager. (ESPN)

Tottenham føler, at Real Madrid er en større trussel end United i forhold til at hente Mauricio Pochettino. (Telegraph)

United vil dog ikke offentliggøre en manager før til sidst på sæsonen. (Talksport)

Ed Woodward har ingen intentioner om at sælge Paul Pogba til januar, selv om der er interesse fra Barcelona og Juventus. (Telegraph)

Eden Hazard vil ikke snakke ny kontrakt med Chelsea før slutningen på sæsonen, selv om interessen fra Real Madrid bliver ved. (Sun)

West Ham har tilbudt Samir Nasri en kontrakt på 600.000 kroner om ugen indtil slutningen på sæsonen. Franskmandens dopoingkarantæne udløber til nytår. (Mirror)

Harry Kane mener, at klubbens nuværende succes er et tegn på, at inaktiviteteten i sommerens transfervindue var det rigtige valg. (ESPN)

Listen er hentet hos BBC.

