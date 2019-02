Barcelona melder om interesse for Manchester Uniteds Marcus Rashford, mens Paris Saint-Germain gør klar til at sende en halv milliard mod Arsenal.

I Leicester har der gennem længere tid været snak om manager Claude Puels fremtid i klubben. Nu skulle Schmeichels klub have vist interesse i konkurrenterne Newcastles manager, Rafael Benitez, der ikke vil tale kontraktforlængelse for tiden. (Daily Mirror)

Barcelona skulle angiveligt være interesserede i at hente Manchester Uniteds Marcus Rashford, der siden managerskiftet i klubben har hævet sit niveau betragteligt. (Mundo Deportivo)

Den spanske storklub holder også øje med Lille's ivorianske kantspiller Nicolas Pepe, men får konkurrence fra Arsenal. (Sport)

Paris Saint-Germain skulle forberede et bud på omkring 500 millioner kr. på Arsenals 19-årige midtbanespiller Matteo Guendouzi, der er på vej mod gennembruddet i London. Den engelske klub afviser dog rygterne. (Football.London)

Napolis stærke midtstopper Kalidou Koulibaly har på rygtebørsen været meldt på vej mod nogle af de største adresser i fodboldeuropa. Én af de adresser tilhører Serie A-kollegaen Juventus, men Koulibalys agent afviser, at et skifte er på vej. (Sky Sports)

Liverpools Paul Glatzel er kaptajn for klubbens U18-hold og har scoret 23 gange i denne sæson. Tidligere på ugen blev hans fornemme sæson kronet med underskrivelsen af den første professionelle kontrakt med netop Liverpool. (Liverpool Echo)

Fulham lejede forud for denne sæson målmanden Sergio Rico i Sevilla. Lejeaftalen udløber til sommer, men målmanden selv åbner op for at gøre opholdet mere permanent. (Sky Sports)

I Stoke undersøger man mulighederne for at sende angriberen Saido Berahino ud af klubben, efter en sag om spirituskørsel. (Mail)

