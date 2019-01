Juan Mata kan være på vej tilbage til spansk fodbold, mens James Rodriguez overvejer at vende retur til Real Madrid.

Læs om dette og meget mere i fredagens saftigste fodboldrygter.

30-årige Juan Mata er stadig en eftertragtet herre, selv om alderen har rundet de 30. Nu forlyder det endda også, at selveste FC Barcelona skulle være interesserede i den spanske tekniker. (Goal)

Nicholas Otamendi kan samtidigt komme i overskud i Manchester City, hvis klubben lykkes med at hente Matthijs de Ligt. FC Barcelona holder derfor nøje øje med situationen i Premier League-klubben. (Sun)

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Apropos Premier League, så vil Manchester United forstærke sig på ledelsesgangen i form af Andrea Berta. Sportsdirektørens nuværende klub Atletico Madrid har dog lige tilbudt ham en ny lukrativ aftale. (Mirror)

Denis Suarez står ikke ligefrem øverst på holdkortet i FC Barcelona, og han vil derfor prøve lykken i Arsenal. Den spanske gigant vil dog hellere sælge til Real Betis eller Sevilla. (Mirror)

Rivalerne fra Real Madrid kan til gengæld se frem til at få en kæmpe profil tilbage på midtbanen. Hvis man skal tro James Rodriguez' far, overvejer colombianeren at vente retur til den spanske kongeklub. (Evening Standard)

Og så vil RB Leipzig meget gerne beholde angrebs-esset Timo Werner, og de har derfor givet ham endnu et tilbud om kontraktforlængelse. (Bild)

Listen er hentet hos BBC.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com