Chelsea har ikke i sinde at lade deres brasilianske kantspiller Willian gå, hvorfor de har afvist et bud fra FC Barcelona, mens The Blues selv forsøger at få fingre i angriberen Gonzalo Higuaín.

Læs om det og meget mere her i fredagens fodboldrygter.

Chelsea har afvist et bud på den brasilianske kantspiller Willian fra FC Barcelona. Buddet skulle sende Barca-brasseren Malcom til London-klubben i bytte. (Telegraph)

Chelsea skulle til gengæld have indledt en samtale med Juventus omkring muligheden for at hente Gonzalo Higuaín på en lejeaftale. Juventus vil dog foretrække et salg frem for endnu et lejeophold for argentineren. (Telegraph)

Den engelske Borussia Dortmund-kantspiller Jadon Sancho ønsker at blive hos Bundesliga-førerholdet på trods af, at der skulle være stor interesse for ham i hjemlandet. (Mail)

Everton er en af flere klubber, som er interesserede i at hente Chelsea-angriberen Michy Batshuayi, som i øjeblikket et udlejet til Valencia.(Telegraph)

Tottenham har set sig lune på den østrigske Hoffenheim-angriber Florian Grillitsch. (Sky Sports)

Huddersfield Town har budt på Leicester City-spiller Shinji Okazaki, men The Foxes har afvist buddet. (Sun)

Listen er hentet hos BBC.

