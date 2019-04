Barcelona har udset sig Manchester Uniteds Marcus Rashford som et transferemne, mens Chelsea vil erstatte Eden Hazard med Philippe Coutinho. Læs alle dagens rygter her.

Selv om Barcelona har scoret 85 mål i La Liga i denne sæson, har klubben alligevel planer om at styrke offensiven. Det har de tænkt sig at gøre ved at hente Manchester Uniteds Marcus Rashford, som de vil give op imod 850 millioner kroner for. (Mail)

Inter vil have kløerne i Manchester Uniteds Alexis Sanchez, men det kræver, at chileneren er villig til at gå ned i løn. (Independent)

Manchester United har dog ikke blot tænkt sig at sælge spillere, men er også på udkig efter nye. En af dem skulle være Evertons brasilianske angriber Richarlison, som Ole Gunnar Solskjær har fået et godt øje til. (Telegraph)

Atletico Madrid overvejer at byde på Manchester Uniteds rutinerede midtbanespiller Juan Mata i det kommende transfervindue. (Sport)

Skulle Real Madrid få succes med at lokke Eden Hazard væk fra Chelsea, har London-klubben planer om at erstatte belgieren med Barcelonas Philippe Coutinho. Skiftet kan kun blive en realitet, hvis Chelseas transferforbud forsinkes eller ophæves. (El Confidencial)

Ole Gunnar Solskjær og assistent Mike Phelan er tydeligvis allerede pressede. Vicedirektør i Manchester United holdt i hvert fald krisemøde med de to efter klubbens syvende nederlag ud af ni mulige mod Manchester City. (Mail)

I Arsenal overvejer man blandt andet at tage kampen op med Everton om at sikre sig Barcelonas Andre Gomes, som har været udlejet til netop Everton i denne sæson. (ESPN)

Men også Manchester Uniteds Eric Bailly skulle være et muligt nyindkøb i Arsenal denne sommer, idet London-klubben skulle være interesseret i at hente den ivorianske stopper. (Mail)

Everton vil forsøge at styrke deres offensiv med Aston Villas målfarlige angriber Tammy Abraham. (Star)

West Ham har et godt øje til Real Madrids Dani Ceballos og overvejer at gå all in for at hente midtbanespilleren. (Mirror)

Arsenal ønsker at hente talentfulde Gabriel Martinelle i Ituano denne sommer. (Goal)

Listen er hentet hos BBC.

