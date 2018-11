9.30 fredag morgen løftes hammeren. Nogle timer senere falder den for Nicklas Bendtner.

Den danske stjerneangriber ved fredag eftermiddag, om han skal i fængsel eller ej. Ligesom han ved, hvorvidt retten har dømt ham skyldig eller frifundet ham i den voldssag, der har hjemsøgt ham og hans klub, Rosenborg, siden en våd nat i begyndelsen af september måned.

Kendes Bendtner skyldig tyder meget på, han skal en tur bag tremmer. Eksperter vurderer overfor B.T., at en ubetinget fængselsdom på op til tre måneder er et realistisk scenarie, hvis domsmændene i Københavns Byret vælger at dømme angriberen.

Bendtner sidder på anklagebænken overfor den taxachauffør, som han natten til den 9. september brækkede kæben på. Bendtner sidder der tiltalt for vold og anklaget for at have tildelt taxachaufføren et knytnæveslag og et efterfølgende spark i ansigtet.

LILLESTRØM 20181021. Rosenborgs Nicklas Bendtner fortviler under eliteseriekampen i fotball mellom LSK og Rosenborg på Åråsen Stadion. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix. (Foto: Åserud, Lise/Ritzau Scanpix) Foto: Åserud, Lise Vis mere LILLESTRØM 20181021. Rosenborgs Nicklas Bendtner fortviler under eliteseriekampen i fotball mellom LSK og Rosenborg på Åråsen Stadion. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix. (Foto: Åserud, Lise/Ritzau Scanpix) Foto: Åserud, Lise

Taxachaufføren tager plads i byretten som både ’forurettede’ og ’anklagede’.

Chaufføren er tiltalt for forsøg på vold, efter han ifølge anklagemyndigheden kastede en ’ukendt genstand’ efter Nicklas Bendtner og kæresten Philine Roepstorff, der var med i taxaen.

På sidelinjen følger både Rosenborg og landstræner Åge Hareide med. Kendes Bendtner skyldig, vil Rosenborg efter alt at dømme tage danskerens ansættelse op til overvejelse.

Imens har landstræneren tydeligt fastslået, at der ikke er plads til en dømt voldsmand på hans landshold. Et landshold, hvor Nicklas Bendtner gennem 12 år har været blandt de absolut største stjerner.

epa07012700 Rosenborg BK's Nicklas Bendtner attends press conference in Trondheim, Norway, 11 September 2018. According to reports Bendtner was reported to the police by a Copenhagen taxi driver who claims the Danish striker was behind a violent attack on 09 September 2018. EPA/TERJE PEDERSEN NORWAY OUT Foto: TERJE PEDERSEN Vis mere epa07012700 Rosenborg BK's Nicklas Bendtner attends press conference in Trondheim, Norway, 11 September 2018. According to reports Bendtner was reported to the police by a Copenhagen taxi driver who claims the Danish striker was behind a violent attack on 09 September 2018. EPA/TERJE PEDERSEN NORWAY OUT Foto: TERJE PEDERSEN

Samtidigt er det ikke uden en vis hektik, at Bendtner fredag morgen skal møde op i Københavns Byret.

Så sent som torsdag aften var Bendtner på banen og målscorer i pokalturneringen, hvor Rosenborg vandt efter en dramatisk afgørelse i sidste minut.

Det er i sandhed dommens dag for Nicklas Bendtner.

B.T. dækker fredagens retssag tæt. Vi åbner op for en live-blog klokken 8.00 og følger retssagen tæt helt frem til afgørelsen fredag eftermiddag samt i timerne efter.