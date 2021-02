Bayern München vandt VM i klubfodbold, da mexicanske Tigres blev slået med 1-0 i torsdagens finale.

Bayern München bliver ved med at støvsuge titler.

Torsdag tog sydtyskerne deres sjette på stribe, da de vandt VM i klubfodbold. Mexicanske Tigres blev i finalen i Qatar slået med 1-0.

Franske Benjamin Pavard lavede kampens ene mål et lille kvarter inde i anden halvleg.

Hansi Flicks tropper har i løbet af de seneste 12 måneder nu vundet Champions League, Bundesligaen, den tyske pokalturnering, den tyske Super Cup, den europæiske Super Cup og altså klub-VM.

Bayern er det kun andet hold, der har vundet seks trofæer i træk. Pep Guardiolas Barcelona var i 2009 det første.

Tidligere torsdag vandt egyptiske Al Ahly kampen om tredjepladsen ved klub-VM. Palmeiras fra Brasilien blev slået efter en straffesparkskonkurrence. Både den ordinære- og forlængede spilletid endte 0-0.

Bayern var uden Thomas Müller i finalen. Den tyske profil blev tidligere torsdag konstateret smittet med coronavirus og gik derfor glip af opgøret. Jerome Boateng var heller ikke med, efter at han onsdag rejste hjem til Tyskland af personlige årsager.

Efter en livlig indledning sendte Joshua Kimmich bolden i mål efter små 20 minutter med et drøn fra distancen. Et VAR-tjek annullerede dog scoringen for offside.

Bayern fortsatte med at presse på, men først et lille kvarter inde i anden halvleg, blev der prikket hul på målbylden.

Benjamin Pavard var på pletten, da et mislykket hovedstødsforsøg af Robert Lewandowski endte ved franskmandens fødder.

Mod slutningen var det tættere på 2-0 end 1-1, men Pavards scoring forblev altså kampens eneste, og så kunne Bayern gøre det, de efterhånden er vant til - juble over endnu et trofæ til pokalskabet.

/ritzau/