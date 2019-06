Frankrig besejrede Sydkorea med 4-0 i åbningskampen ved VM i kvindefodbold.

Frankrigs er på forhånd vurderet som en af de varmeste favoritter ved VM i kvindefodbold, og i åbningskampen fredag aften kom værterne også fint fra start.

Franskmændene havde ingen problemer med Sydkorea, der blev besejret med 4-0 på et fyldt Parc des Princes i Paris.

VM var kun ni minutter gammelt, da den første scoring faldt, da anfører Amandine Henry slap fri på højrekanten og sendte bolden fladt ind foran mål.

Her kom Eugénie Le Sommer drønende og sparkede let kuglen i kassen til fransk føring.

Ti minutter før pausen blev det også 2-0 ved Wendie Renard. Et hjørnespark blev sparket over i den bageste del af feltet, og et passivt sydkoreansk forsvar kiggede på, da Renard uhindret headede bolden i mål.

Den 187 centimeter lange midterforsvarer udnyttede endnu engang sin højdefordel i halvlegens tillægstid og headede et nyt hjørnespark i kassen, så franskmændene kunne gå til pause med en betryggende 3-0-føring.

Dermed var spændingen forduftet før anden halvleg, hvor stillingen 3-0 holdt frem til fem minutter før tid.

Her trak Amandine Henry ind mod midten fra venstre side, og med et smukt, skruet spark udplacerede hun den sydkoreanske målvogter til 4-0-scoringen, der blev kampens sidste.

Puljens to øvrige hold, Nigeria og Norge, mødes lørdag, som også byder på Kina mod Tyskland og Spanien mod Sydafrika.

/ritzau/