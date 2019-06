Ifølge fodboldtræneren Patrice Lair er Karl-Johan "Kalle" Johnsson ved at forberede et skifte til FCK.

FC København har allerede hentet målmanden Sten Grytebust i sommerens transfervindue, men endnu en keeper kan være på vej til det danske mesterhold.

Ifølge den franske fodboldtræner Patrice Lair fortsætter svenskeren Karl-Johan "Kalle" Johnsson nemlig ikke i sin franske klub, Guingamp.

I stedet gør han sig klar til at skifte til FCK, fortæller Patrice Lair til avisen Ouest-France.

- "Kalle" Johnsson kommer ikke tilbage. Han er ved at blive overført til København, siger Guingamp-træneren til den franske avis.

Johnsson har spillet syv kampe for det svenske landshold. Han fik senest spilletid i en testkamp mod Slovakiet i oktober sidste år og har siddet på bænken i alle fire kampe i EM-kvalifikationen i 2019.

29-årige "Kalle" Johnsson har en fortid i superligaklubben Randers, som var svenskerens arbejdsgiver fra 2014 til 2016.

Her var han et sikkert førstevalg og nåede i alt op på 64 superligakampe.

Efter skiftet spillede han i sin første sæson fast for Guingamp. I den forgangne sæson fik han 21 kampe på tværs af alle turneringer for klubben, men sad for det meste på bænken i den sidste halvdel af sæsonen.

Foruden Sten Grytebust tæller FC Københavns trup i øjeblikket Frederik Ibsen, Stephan Andersen og Jesse Joronen, hvad målmænd angår.

Andersen rev dog sin akillessene over mod slutningen af sæsonen, og Joronen har været rygtet væk fra den danske hovedstad.

