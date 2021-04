Bordeauxs amerikanske ejer ønsker ikke længere at poste penge i den 140 år gamle franske fodboldklub.

Fremtiden er uvis i en af fransk fodbolds traditionsklubber.

Torsdag skrev Bordeaux på sin hjemmeside, at klubbens amerikanske ejer, investeringsselskabet King Street, ikke længere ønsker at poste penge i projektet.

Dermed skal den 140 år gamle fodboldklub altså på jagt efter en ny ejer og er af samme grund blevet sat under administration.

King Street selv begrunder exittet med en generelt nedadgående økonomisk kurve i fransk fodbold, blandt andet som følge af coronapandemien.

Nyheden skabte vrede hos de tidligere franske fodboldprofiler Christophe Dugarry og Bixente Lizarazu, der begge har spillet i Bordeaux.

- Jeg er på samme tid både forfærdet, trist og lettet, siger Dugarry ifølge nyhedsbureauet AFP.

Bixente Lizarazu kalder King Streets farvel for en skandale.

- Det er uacceptabelt for fransk fodbold, skriver den tidligere fodboldstjerne på Twitter.

King Street overtog ejerskabet af Bordeaux i 2019 og har siden investeret 46 millioner euro - cirka 340 millioner kroner - i klubben, lyder det.

Bordeaux blev stiftet i oktober 1881 og har spillet i den bedste franske række hver sæson siden 1992.

Med profiler som Dugarry, Lizarazu og Zinedine Zidane nåede holdet i 1996 frem til Uefa Cup-finalen, hvor det dog endte med et samlet nederlag til Bayern München over to kampe. Det skete i øvrigt i danske Jakob Friis-Hansens eneste sæson i Bordeaux.

Klubben har vundet det franske mesterskab seks gange, senest i 2009, og ligger i øjeblikket på 16.-pladsen i Ligue 1 med fem kampe tilbage af sæsonen.

/ritzau/