Den franske superstjerne er ligeglad med, om spillet er smukt, så længe Frankrig bare vinder VM-finalen.

Moskva. Målet helliger midlet.

Sådan siger den franske stjerneangriber Antoine Griezmann før søndagens VM-finale, hvor Frankrig møder Kroatien.

Franskmændene fik efter tirsdagens semifinale mod Belgien kritik af de belgiske spillere. Ifølge målmand Thibaut Courtois spiller Frankrig "antifodbold", når de stiller sig tilbage og forsvarer og overlader initiativet til modstanderne.

Men kritikken gør ikke indtryk på Antoine Griezmann. Spillet behøver ikke være smukt, siger han.

- Jeg er ligeglad. Jeg vil bare have den stjerne på brystet (som VM-vindere får, red.). Hvis jeg får den, er jeg ligeglad med, hvordan vi spiller, sagde franskmanden på et pressemøde fredag ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Den 27-årige Atlético Madrid-angriber har ifølge sig selv ændret sin spillestil for at komme landsholdet til gode.

Griezmann blev med seks mål topscorer ved EM-slutrunden for to år siden. Ved dette VM har han lavet tre - to af dem på straffespark og ét i kvartfinalen mod Uruguay efter en stor fejl af målmand Fernando Muslera, der ikke kunne gribe et langskud fra den lille franskmand.

- Jeg var topscorer ved EM, men vi tabte finalen, så jeg sagde til mig selv, at jeg vil score mindre, hvis det hjælper holdet.

- Mit spil har ændret sig. Nu er jeg mere tilbøjelig til at diktere spillets rytme eller holde på bolden.

- Det er fantastisk, hvis jeg scorer, men som spiller tænker jeg mere på holdet end på at score, sagde Griezmann fredag.

Søndagens VM-finale mellem Frankrig og Kroatien spilles på Luzhniki Stadium i den russiske hovedstad, Moskva. Kampen fløjtes i gang klokken 17.

/ritzau/