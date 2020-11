Den franske verdensmester Adil Rami har oplevet lidt af hvert i løbet af sit liv.

For ud over at give en masse oplevelser på grønsværen er tilværelsen som fodboldspiller både fristende og farlig uden for banen.

Det fortæller han om i et nyt interview med RMC Sport ifølge Marca.

»Uden min gruppe af venner kunne jeg virkelig have dummet mig. På ferier mødte jeg så mange nemme piger med fyre omkring dem, der havde lommerne fyldt med stoffer. Hvis jeg havde været lidt svag mentalt, ville jeg være død,« fortæller han.

Han advarer derfor også unge fodboldspillere. De kan nemlig ifølge ham ofte ende som et nemt 'bytte'.

»Uden at generalisere så er der mange piger, der udviser interesse, fordi man har penge eller er kendt. Nogle gange er deres eneste formål at få flere følgere på sociale medier. Det er ikke kønt,« forklarer 34-årige Rami.

Det er langtfra første gang, at den franske forsvarsspiller rammer overskrifterne.

Adil Rami dannede i to år par med den canadiske skuespiller, model og dyreaktivist Pamela Anderson, inden de i 2019 på dramatisk vis gik fra hinanden.

Her kom den tidligere 'Baywatch'-stjerne med lidt af en tirade på Instagram, hvor hun anklagede den franske stjerne for at være utro.

'De sidste to år af mit liv har været én stor løgn. Jeg blev snydt til at tro, at vi var dybt forelskede. Jeg er knust over at finde ud af, at han levede et dobbeltliv,' skrev Pamela Anderson blandt andet:

'Han plejede at joke med andre spillere, som har kærester i lejligheder nede ad gaden fra, hvor de bor med deres koner. Han kaldte de mænd monstre. Han er selv et monster!''

Adil Rami afviste siden anklagerne, men ville ikke 'offentliggøre de intime detaljer og deres historie'.

'Jeg har på ingen måde levet et dobbeltliv. Jeg er blot knyttet til mine børns mor, Sidonie, som jeg har den dybeste respekt for. Det er rigtigt, jeg måske skulle have været mere åben omkring det forhold. Går jeg ud fra,' lød det fra fodboldspilleren.

Adil Rami, der er i 2018 var med til at vinde VM, tørner i dag ud for den portugisiske klub Boavista.

Tidligere har han været forbi klubber som Valencia, AC Milan og Marseille.