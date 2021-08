Det var dramatiske scener, der udspillede sig søndag i den bedste fodboldrække i Frankrig.

Fans indtog således banen under kampen mellem Nice og Marseille efter en episode, hvor Dimitri Payet havde spillet en hovedrolle ved at agere op mod den ene tribune.

Der kommer nu et retligt efterspil af balladen, der udspillede sig, da de to store franske klubber bragede sammen.

En 30-årige mandlig tilhænger af Nice anklages nemlig for at rette et spark mod Marseille-spilleren Dimitri Payet, efter at herren trængte ind på banen i slutminutterne af kampen.

Marseilles cheftræner Jorge Sampaoli hiver fat i en Nice-spiller, mens danske Kasper Dolberg ser på. Foto: VALERY HACHE Vis mere Marseilles cheftræner Jorge Sampaoli hiver fat i en Nice-spiller, mens danske Kasper Dolberg ser på. Foto: VALERY HACHE

Til nyhedsbureauet AFP fortæller anklageren i sagen, Jean-Philippe Navarre, at manden anklages for ulovlig indtrængen på spillerområde samt "vold mod en samling af mennesker".

»Personen rettede blandt andet et spark mod Dimitri Payet,« lyder det helt præcist.

Kampen blev søndag afbrudt, efter at tumultariske scener udspillede sig på græsset hos hjemmeholdet i den sydfranske by.

Tv-billeder viste, at Marseille-spilleren Dimitri Payet efter 74 minutter lå på græsset. Tilsyneladende fordi han blev ramt af en genstand, der blev kastet på banen.

Den tidligere landsholdsspiller blev så rasende, at han rejste sig op og ad to omgange kastede noget tilbage mod tilskuerne.

En gruppe af fansene stormede ned mod reklamebanderne, mens en anden Marseille-spiller sparkede bolden op på tribunen. Flere af fansene endte tilmed inde på banen.

Den 30-årige mand har allerede en historie med politiet, der dog ikke er relateret til sportsbegivenheder.