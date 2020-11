En gammel transferflirt er blusset op for Christian Eriksen.

Men der er mange løse ender, der skal gå op, hvis den danske landsholdsstjerne skal ende i favnen på sportsdirektør Leonardo i byernes by hos Paris Saint-Germain.

Det siger den italienske fodboldjournalist Simone Rovera, som tidligere har dækket Inter tæt, men som nu er bosat i Paris, hvor han blandt andet dækker den franske storklub.

»Lige nu og her synes Eriksen ikke at være en mulighed for Paris Saint-Germain. Det er der mange grunde til. Først og fremmest er det svært økonomisk. PSG har tabt op mod 100 millioner euro dette år – og det tab kan stige. Og Eriksen har en kæmpe lønpakke i Inter. 7,5 millioner euro tjener han efter skat. Så han er ikke en prioritet lige nu,« siger Simone Rovera fra tv-stationen Telefoot.

På rygtebørsen i Italien forlyder det ellers, at Eriksen italienske storklub, Inter, har lavet en plan, som skal sende danskeren til PSG.

Ifølge den store sportsavis La Gazzetta dello Sport, som har haft Eriksen på forsiden flere gange i den forgangne landsholdsuge, vil Inter bytte Eriksen for midtbanespilleren Leandro Paredes, der tidligere har været på Inters radar.

Og skal man tro den velrenommerede italienske transferjournalist Nicolo Schira, så har Eriksens agent, Martin Schoots, været i kontakt med PSG-sportsdirektør Leonardo, som tidligere har vist interesse i den 28-årige dansker.

»Jeg vil ikke anfægte mine italienske kollegaers informationer, men som jeg hører det fra mine kilder i PSG, når jeg taler til baggrund med dem, så er der ikke en plan om en sådan byttehandel i PSG. Det er meget svært, da de to spillere tjener vidt forskellige beløb. Men det kan da godt være, at man arbejder på denne mulighed i Inter, men som jeg hører det, er der ikke noget konkret på bordet,« siger Simone Rovera.

Franskmændenes interesse i Eriksen stammer ellers helt tilbage fra 2013, da fynboen skulle skifte væk fra Ajax Amsterdam. Men her valgte han at tage turen til Premier League-klubben Tottenham, hvor han nød stor succes i seks og et halvt år.

Omvendt besværligt har Christian Eriksen haft det i sit første år i Inter, siden han lavede megaskiftet til Milano-klubben i januar.

Her er han ganske enkelt blevet reduceret til en marginalspiller på træner Antonio Contes mandskab, hvor han bestemt heller ikke har imponeret, når han har fået chancen.

Det blev midtbanestjernen konfronteret med i landsholdspausen, hvor han gav et svar, som på den stille og rolige fynske facon kunne tolkes som et 'jeg vil væk fra denne klub, og det kan kun gå for langsomt'-signal til omverdenen.

»Nej, det var ikke, hvad jeg havde drømt om (...) Jeg koncentrerer mig om at spille noget fodbold, og så må vi se, når vinduet åbner, hvad der skal ske, eller hvad der ikke skal ske,« sagde Eriksen til TV 2 om den manglende spilletid i den italienske storklub.

Og så gik de citater ellers på omgang i de store fodboldmedier i Europa og særligt i støvlelandet, hvor der er stor folkus på Eriksens kvaler med Conte i Inter.

Christian Eriksen har kontrakt med Inter frem til sommeren 2024.

B.T. har forgæves kontaktet Eriksens agent, Martin Schoots, til en kommentar.