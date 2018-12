Dybt inde i kampens overtid fik Everton halet et 2-2-resultat i hus hjemme mod Watford i Premier League.

Der var drama for alle pengene i overtiden af mandagens fodboldkamp i den bedste engelske fodboldrække.

Den franske back Lucas Digne scorede til 2-2 seks minutter inde i overtiden på et direkte frispark og sikrede dermed Everton det ene point i Premier League-kampen hjemme mod Watford.

Inden da havde den brasilianske angriber Richarlison bragt Everton foran 1-0 et kvarter inde i første halvleg.

Men Watford fik scoret to gange på to minutter i anden halvleg og vendte kampen fuldstændig på hovedet.

Evertons irske back Séamus Coleman scorede selvmål efter 63 minutter, mens Watfords franske midtbanespiller Abdoulaye Doucoure sendte udeholdet i front med 2-1 efter 65 minutter.

Islandske Gylfi Sigurdsson brændte to minutter senere et straffespark for Everton, og det lignede et skuffende nederlag for hjemmeholdet.

Men Lucas Digne nåede at blive den store helt for Everton med målet i overtiden.

Everton har nu 24 point efter 16 kampe på en syvendeplads, mens Watford befinder sig fem pladser længere nede i tabellen med 21 point.

/ritzau/