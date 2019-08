Paulo Dybala, Mauro Icardi, Ousmane Dembele eller en fyr fra Middelfart.

Christian Eriksen er blandt de stjernenavne, der er i spil til at afløse Neymar Jr., såfremt den brasilianske superstjerne lykkes med sin flugt fra Paris Saint-Germain.

Det skriver den store Paris-avis Le Parisien, som dækker den nyrige franske storklub tæt.

Den brasilianske superstjerne bliver kædet sammen med Real Madrid og FC Barcelona i heftigt transferdrama, som meget vel kan ende med, at han skifter til en af de to spanske giganter.

Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Det vil skabe et hul i PSG-offensiven, som skal lukkes. Ifølge Le Parisien går overvejelserne i retning af at hente en af de fire ovenstående profiler.

Klubben er ifølge avisen klar over, at Neymar Jr. ikke kan erstattes en-til-en. Men i Eriksen vil de få en offensivspiller, der beviseligt ville kunne servicere angriberne Edison Cavani og Kylian Mbappé.

Den danske landsholdsstjerne har et år tilbage af sin kontrakt med Tottenham, som han ønsker at skifte ud med en større klub, inden transfervinduet smækker i på mandag.

Eriksens drømme om et storskifte har lidt flere knæk i løbet af sommeren, efter at han meldte ud før sommerpausen, at han vil væk fra Tottenham efter seks år i London-klubben.

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

Og lige nu ser det ud til, at hans navn er gået fra varmt til koldt i både FC Barcelona - det skete allerede sidste år - Real Madrid, Juventus og Atlético Madrid.

Der har også været historier ude om, at Eriksen overvejer at forhandle en ny kontrakt med Tottenham. Men det engelske medie The Guardian skriver, at forholdet mellem Eriksens agent Martin Schoots og Tottenhams klubejer, Daniel Levy, er på nulpunktet og brudt sammen.

Tilbage står nu Paris Saint-Germain, som ud over Eriksen også ser Juventus-10'eren Dybala, kantlynet Dembelé fra FC Barcelona og Inter-bomberen Icardi som muligheder.

Manager i Tottenham, Mauricio Pochettino, sagde i weekenden, at Eriksen 'kan have spillet sin sidste kamp for klubben'.