Fransk fodbold er ramt af et dødsfald.

Den tidligere franske landsholdskeeper Bruno Martini er død efter et hjertestop, der sendte ham på hospitalet for lidt over en uge siden.

Bruno Martini blev 58 år. Det skriver den franske avis L'Equipe tirsdag.

12. oktober blev Bruno Martini indlagt på hospitalet efter et hjertestop, men trods en uges tid på intensivafdelingen stod hans liv ikke til at redde.

Basile Boli, Eric Cantona og Bruno Martini i 1988. Foto: Maurice PIAT Vis mere Basile Boli, Eric Cantona og Bruno Martini i 1988. Foto: Maurice PIAT

Ved EM i 1992 var Bruno Martini fast keeper for det franske fodboldlandshold.

Han spillede alle tre kampe i gruppespillet ved EM, hvor Frankrig skuffende røg ud af turneringen efter et nederlag til Danmark.

Danmark, som vandt EM i 1992, sejrede med 2-1 i den tredje og afgørende gruppekamp mod Frankrig.

Henrik Larsen scorede til 1-0 efter otte minutter, inden den franske angriber Jean-Pierre Papin udlignede efter en time.

Bruno Martini til højre, da han var målmandstræner for det franske landshold i 2008. Foto: JACQUES DEMARTHON Vis mere Bruno Martini til højre, da han var målmandstræner for det franske landshold i 2008. Foto: JACQUES DEMARTHON

Den indskiftede angriber Lars Elstrup overlistede Bruno Martini med målet til 2-1 et kvarters tid før slutfløjt.

Bruno Martini spillede i Auxerre mellem 1981 og 1995, inden han sluttede sin aktive karriere i Montpellier.

Han var også med i Frankrigs trup ved EM i 1996. Her kom han dog ikke på banen.

Efter sit karrierestop var Bruno Martini målmandstræner for blandt andet det franske landshold.

/ritzau/