Didier Deschamps undskylder, at de franske værter kom til at spille Andorras og ikke Albaniens nationalmelodi.

Lørdagens kamp mellem Frankrig og Albanien i EM-kvalifikationen fik en noget aparte optakt, da Andorras nationalmelodi lød i stedet for den albanske.

Endnu mere galt gik det, da stadionspeakeren efterfølgende kom til at undskylde for forvirringen over for Armenien.

Men albanerne har fået en undskyldning. Den kom lørdag aften fra Frankrigs landstræner, Didier Deschamps.

- Jeg undskyldte til hele bænken og træneren, siger Deschamps ifølge The Independent på det efterfølgende pressemøde.

Kampen blev forsinket med syv minutter, så den korrekte melodi kunne findes frem og blive spillet for hold og tilskuere på Stade de France i Paris.

- Sådan noget bør ikke kunne ske, men det skete. Jeg forstod den situation, albanerne var i, og det giver kun mening, at vi ventede, til albanerne fik afspillet deres melodi før kampen, lyder det fra landstræneren.

Forvirringen kan bunde i, at Andorra befinder sig i samme gruppe som Frankrig og Albanien. Lilleputnationen var tæt på at levere en gedigen overraskelse lørdag aften, da andorranerne ude tabte 0-1 til Tyrkiet på en scoring et minut før tid.

Kampen i Frankrig sluttede 4-1 i værternes favør, og Frankrig topper gruppe H med 12 point for fem kampe. Samme antal point har Tyrkiet og Island dog på de efterfølgende pladser.

/ritzau/