Fransk fodboldpræsident bokser videre med sportsminister i sag om homofobi ved franske fodboldkampe.

Flere kampe i den bedste franske fodboldrække er i denne sæson blevet stoppet på grund af homofobiske tilråb eller bannere fra tilskuerpladserne.

Det fik forleden præsidenten for Frankrigs Fodboldforbund (FFF), Noel Le Graet, til at opfordre til en blødere linje over for homofobi i forbindelse med kampene.

- Jeg synes, vi stopper for mange kampe. Det gør nogle ministre glade, men det generer mig. Fodbold kan ikke blive taget som gidsel af vulgaritet, sagde Le Graet ifølge AFP i et interview med avisen Ouest-France.

Tirsdag bed fodboldpræsidenten så fra sig igen, da han ifølge AFP sagde til mediet France Info, at han håber, at fodboldkampe i den kommende weekend i Frankrig ikke vil blive stoppet på grund af homofobiske tilråb.

Ifølge AFP har Noel Le Graet forklaret de franske fodbolddommere, at de ikke skal fortsætte med at stoppe kampene på grund af homofobiske tilråb.

Le Graet pointerede også, at homofobi og eksempelvis racisme ifølge ham ikke kan sammenlignes.

- Jeg vil stoppe en kamp, hvis der opstår racistiske tilråb. Jeg vil stoppe en kamp, hvis der er slagsmål, eller hvis der opstår en farlig situation på tilskuerpladserne.

- Men racisme og homofobi er ikke det samme, siger Noel Le Graet.

Udtalelsen fik tirsdag med det samme Frankrigs sportsminister, Roxana Maracineanu, til at reagere, efter at parterne også tidligere har været ret uenige i sagen.

- Den position, som Noel Le Graet har indtaget ved at gøre forskel på homofobi og racisme, er forkert, siger Maracineanu ifølge AFP.

Forslaget om at stoppe kampe kommer oprindelig fra sportsminister og ligestillingsminister Marlene Schiappa.

Noel Le Graet har tidligere udtalt, at politikerne blot udnytter situationen med homofobi i forbindelse med de franske fodboldkampe, så de på tv kan fremstå godt i offentligheden.

