Ifølge Le Parisien overvejer Uefa at holde næste års fodbold-EM i et enkelt land. Rusland nævnes som mulighed.

Europas bedste fodboldnationer kan ende med næste år at skulle kæmpe om EM-guld i Rusland.

Ifølge den franske avis Le Parisien overvejer Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på grund af coronapandemiens genopblussen at sløjfe planerne om at afholde europamesterskaberne i de planlagte 12 forskellige lande - heriblandt Danmark - og i stedet holde sig til et enkelt land.

Rusland anses angiveligt som det bedste bud. Det skyldes efter sigende, at landet har nylig erfaring med at afholde slutrunder efter at have været vært for VM i 2018, samt at Rusland melder om lave coronatal i forhold til de øvrige europæiske lande.

Uefa har over for Le Parisien ikke ønsket at kommentere historien.

At Uefa overvejer at ændre måden, EM afvikles på, er ikke nyt. I oktober fortalte Uefa-præsident Aleksander Ceferin, at forbundet arbejder med forskellige nødplaner. Blandt andet at afholde det i færre lande.

EM skulle have været afholdt i år, men blev på grund af coronapandemien udskudt til 2021, hvor det står til at løbe af stablen fra 11. juni til 11. juli.

Parken skal efter planen lægge græs til Danmarks tre gruppekampe samt en ottendedelsfinale.

/ritzau/