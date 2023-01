Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kasper Schmeichel lader til at have fundet formen i det sydfranske på det seneste.

Men i Frankrig glemmer de ikke, at den danske landsholdsmålmand spillede et efterår, hvor han var noget under det niveau, han viste i Leicester, inden han skiftede til Nice i sommer.

Og derfor lider han nu den noget sløje fornøjelse at være udpeget på efterårets flophold hos den store franske avis Le Figaro.

Avisen har udpeget de 11 største skuffelser hidtil i sæsonen – og Schmeichel har været den målmand, der har skuffet mest.

Foto: Jonathan Moscrop Vis mere Foto: Jonathan Moscrop

»Flere navne har været i spil, men det er i den grad Kasper Schmeichel, der tager hånd om pladsen som den værste målmand i første del af sæsonen,« skriver den franske avis, hvis fulde flophold kan ses HER.

Avisen begrunder udnævnelsen af Kasper Schmeichel således:

»Han kom til i sommer med en stærk karriere på den anden side af kanalen og den danske målmand har skullet bringe erfaring med til et ungt forsvar.«

»SSelvomhan har lukket få mål ind, så har målmanden kun leveret tre clean sheets.«

36-årige Kasper Schemichel fik særligt kritik af franske medier i begyndelsen af Nice-karrieren, og han mistede også kortvarigt sin plads, inden han rejste sig og siden fik hæder som månedens spiller.

I løbet af efteråret gik der også historier om, at Kasper Schmeichel skulle være kommet for sent -–det afviste landsholdsmålmanden, hvilket du kan læse mere om HER.

Nu skal Schmeichel og Nice se fremad i Ligue 1, hvor man lige nu er nummer ti – og så vil det næppe heller gøre Schmeichel noget at levere præstationer på et niveau, der ikke kaster en plads på forårets flophold af sig.